بدء تسليم المرحلة الرابعة من مبادرة «دراجتك صحتك» في القليوبية

سلم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدراجات الهوائية للمرحلة الرابعة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» وعددها 13 دراجة، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشؤون الرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مبادرة «دراجتك صحتك»

وأوضح وكيل وزارة الشباب في بيان، أنّ المبادرة تهدف إلى تغيير الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام الدراجات في حياتهم اليومية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة.

تشجيع الشباب على استخدام الدراجات

وأضاف أنّ المبادرة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل وصديقة للبيئة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.