كيف تشارك في مبادرة «دراجتك.. صحتك» لزيادة دخلك؟

تستعد وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية وشركة طلبات مصر والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفية للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، والتي تستهدف زيادة دخل الشباب.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، كيفية المشاركة في المبادرة، والفئات المستهدفة وشروط التقديم، ضمن الخدمات التي تُقدّمها للقراء.

شروط قبول المتقدمين للمشاركة في المبادرة

- أن يكون المتقدمون في سن الـ18 عامًا فما فوق.

- أن يكون المتقدمون طلابا جامعيين.

- أن يحمل المتقدم بطاقة شخصية سارية.

- أن يكون المتقدمين من مواليد القاهرة الكبرى والإسكندرية.

كيفية التقديم للمشاركة في المبادرة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ على الراغبين في المشاركة بمبادرة «دراجتك صحتك» الدخول على الرابط التالي للتسجيل وتقديم الطلبات.

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSfHWAsTtZrhz3/viewform

أهداف مبادرة «دراجتك صحتك»

- تستهدف المبادرة توفير فرص عمل للشباب، وزيادة دخلهم من خلال استخدام الدراجات الهوائية.

- تستهدف المبادرة تشجيع الشباب على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة للتنقل وتوصيل الطلبات، ما يساهم في تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة للشباب.

وأوضحت وزارة الشباب، أنّه تمّ توفير الدراجات الهوائية مجانًا للمشاركين المستوفين للشروط المحددة للتقدم إلى المبادرة، منوهة بأنّ المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز فرص الشباب وتحفيزهم للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.