نائب رئيس «المؤتمر»: قرار مجلس الأمن الدولي مرحلة حاسمة لإنهاء العدوان على غزة

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، يعبر عن إجماع دولي لوقف الحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف في بيان له، أن مجلس الأمن أدرك خطورة تخليه عن دوره في التدخل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأصدر قرارا واضحا لأول مرة بتبني مشروع قرار إنهاء وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار مجلس الأمن، والانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية للتوصل لصيغة لوقف العدوان.

وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أنه عندما كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية النية لوقف إطلاق النار في غزة، أصدر مجلس الأمن قراره، وهذا القرار يمثل مرحلة حاسمة في الوقت الراهن لإنهاء الحرب على غزة.