سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.. وفقا لآخر تحديث

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 11-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك المصرية، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري حوالي 12.96 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حوالي 12.96 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر حوالي 12.96 جنيه للبيع، و12.95 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة حوالي 12.95 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.