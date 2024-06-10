سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 12.97 جنيه للبيع، و13.01 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإمارتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 13 جنيها للبيع، و12.98 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 12.99 جنيه للبيع، و13 جنيها للشراء.

سعر صرف الدرهم الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 12.99 جنيه للبيع، و12.98 جنيه للشراء.