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سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024

كتب:

أميرة سعد
06:33 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
سعر صرف الدرهم الإماراتي

سعر صرف الدرهم الإماراتي

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء 11-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.97 جنيه للبيع، و13.01 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدرهم الإمارتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 13 جنيه للبيع، و12.98 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 12.99 جنيه للبيع، و13 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدرهم الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.99 جنيه للبيع، و12.98 جنيه للشراء.

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بقلم أميرة سعد