شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بدابة التعاملات اليومية، إذ سجل في البنك الأهلي المصري حوالي 12.95 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي بمختلف البنوك المصرية، وفقا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي حوالي 12.97 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حوالي 12.95 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر حوالي 12.96 جنيه للبيع، و12.95 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة حوالي 12.95 جنيه للبيع، و12.97 جنيه للشراء.