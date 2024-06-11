توفير ماكينة ATM بمصيف بلطيم بكفر الشيخ لخدمة المصطافين خلال الصيف

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تثبيت سيارة خاصة بالبنك الأهلي المصري بها 2 ماكينة صراف آلي ATM، أمام مجلس مدينة مصيف بلطيم بمنطقة النرجس، على أنّ تستمر في العمل خلال موسم صيف 2024، في إطار العمل على توفير الخدمات لرواد مصيف بلطيم وبالتنسيق مع البنك الأهلي المصري.

توفير كافة سُبل الراحة لكافة المصطافين

وأوضح «عطية»، أنّ ماكينة الصراف الآلي ATM التي جرى توفيرها تُتيح للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع أو أي تعاملات مصرفية أخرى، تيسيراً على رواد مدينة مصيف بلطيم خلال موسم صيف 2024، وفي ضوء توفير الراحة لكل المُصطافين القادمين من شتى أنحاء الجمهورية.

وأنهت مدينة مصيف بلطيم كل استعداداتها لموسم صيف 2024، لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال الموسم، بـ6 شواطئ جميعها مجانية وبدون أي رسوم، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز».

11 كيلومتراً طول شواطئ مدينة مصيف بلطيم

وتطل شواطئ مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومتراً، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط.