محافظ أسوان: النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام لـ220 درجة

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 220 درجة بدلاً من 225 درجة.

عرض قواعد التنسيق على المحافظ

وعرض المهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، قواعد التنسيق على محافظ أسوان، والذي قام باعتماد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمدارس المرحلة الثانوية، سواء للتعليم العام أو الفني للعام الدراسي القادم 2024/ 2025، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام «خدمات» 190 درجة، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني والمهني والخدمات فني بين 140 إلى 235 درجة كمرحلة أولى، حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضرورة تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الانتهاء من انتداب المعلمين، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

قواعد قبول الطلاب بالصف الأول الثانوي

وأوضح محمد الرشيدي، قبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بجميع مدارس التعليم الفنى بمختلف النوعيات طبقاً لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقاً للكثافة المقررة، لافتاً إلى أنه بالنسبة لتحويلات الطلاب من مدارس اللغات أو التعليم الخاص الحاصلين على مجموع القبول بجميع مدارس الثانوي العام يتم حسب كثافة المدارس.