تنسيق مدارس المياه 2024 على مستوى الجمهورية.. التفاصيل الكاملة

مدارس المياه المنتشرة على مستوى الجمهورية أصبحت خيارا مثاليا لطلاب الشهادة الإعدادية، الذين يبحثون عن مسار تعليمي يضمن لهم فرص عمل مستقبلية وحرف ثابتة، إلى جانب الحصول على تعليم مجاني ومتطور تحت إشراف مؤسسات حكومية معنية بتقديم أفضل مستويات التدريب والتعليم الفن، علاوة على تطبق معايير التكنولوجيا التطبيقية مما يضمن تعليم حديث ومتطور تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتقدم «الوطن» التفاصيل الكاملة عن مدارس المياه، وعناوينها ومميزاتها، والأوراق المطلوبة للالتحاق بها، حيث يبحث الطلاب عن تنسيق مدارس المياه 2024 على مستوى الجمهورية، خاصة أن توزيع الطلاب إقليمي، حيث كل مدرسة موزع عليها عدد من المحافظات.

شروط الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

ووفقا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، منتشرة في 7 محافظات فقط هي: القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط، ويكون التقديم عبر الإنترنت، حيث يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك وفقاً للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات.

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي وهي:

1ـ حصول الطالب على شهادة الإعدادية العامة عام 2023/2024

2ـ سن الطالب في أول أكتوبر 2024 لا يزيد عن 18 عاما

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية

4ـ تنسيق مدارس المياه 2024 على مستوى الجمهورية: المدرسة تقبل خريجي الإعدادية العامة شرط نفس السنة 2024، ومجموع القبول حد ادني 260 درجة، و455 لطلبة الإعدادية الازهرية، وتكون الأولوية للأعلى في المجموع

5ـ اجتياز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة

6 - أن يكون الطالب لائقا طبيا.

عناوين مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وفيما يلي تستعرض «الوطن» التوزيع الجغرافي لمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقا لبيانات الشركة القابضة، بحيث يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة وهي كما يلي:

مدرسة مسطرد الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة القليوبية، ومقرها في في شارع شركات البترول في مسطرد، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: القاهرة – القليوبية – مدن القناة، ويتم التقديم من هذا الرابط

مدرسة الجيزة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: الجيزة – الفيوم، ويتم التقديم من هذا الرابط

مدرسة الإسكندرية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومقرها بمدخل النهضة طريق بتروالكيماويات امام مصنع الصناعات البلاستيكية، ويتم توفير أتوبيسات من شركتي المياه والصرف لنقل الطلبة من وإلى المدرسة، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: الإسكندرية – مطروح – البحر الأحمر-شمال سيناء - جنوب سيناء ويتم التقديم من هذا الرابط

مدرسة البحيرة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومقرهافي شارع الجيش بجوار جزيرة البط، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية – دمياط، ويتم التقديم من هذا الرابط

مدرسة بنى سويف الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومقرها بمنطقة بياض العرب وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: بنى سويف – المنيا، ويتم التقديم من هذا الرابط

مدرسة المنوفية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومقرها في قويسنا وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: المنوفية – الشرقية – الغربية، ويتم التقديم من هذا الرابط

مدرسة أسيوط الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من محافظات: أسيوط- والوادي الجديد – سوهاج – الأقصر- قنا- أسوان، ويتم التقديم من هذا الرابط

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

أما عن البيانات والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، كأحد أهم بدائل الثانوية العامة هي: اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول اكتوبر لا يزيد عن 18 عام، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر، ايصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الامر، وأن تشمل المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

تخصصات مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وتسعي مدارس المياه إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، وتوفر العديد من التخصصات، حيث يتم التخصص بعد الصف الثاني بناء على المجموع ورغبة الطالب مثل:

تخصص تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تخصص ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تخصص تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

تخصص تشغيل وصيانة محطات التحلية «تحلية مياه البحار»

خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

تبدأ خطوات التقديم بزيارة الموقع الإلكتروني: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو المواقع الإلكترونية لشركات المياه في المحافظات المعنية.

ملء استمارة التقديم: إدخال البيانات الشخصية والأكاديمية للطالب في استمارة التقديم الإلكترونية.

رفع المستندات المطلوبة: تحميل نسخ إلكترونية من المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد، شهادة إتمام الدراسة الإعدادية، الصور الشخصية، وغيرها.

متابعة الطلب: متابعة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة موعد ومكان الاختبارات.

بهذه الإجراءات، يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس المياه والشرب والصرف الصحي التقديم بشكل صحيح والاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية التي توفرها هذه المدارس في المحافظات السبع المذكورة.