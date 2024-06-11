نائب رئيس وزراء باكستان: إجبار مليون فلسطيني على النزوح «جريمة بحق الإنسانية»

قال نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجيتها محمد إسحاق دار، خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، في الأردن، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نجتمع اليوم للتنديد بأبشع الجرائم المرتكبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، ومذابح مستمرة للتطهير العرقي، إذ أن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة نتج عنها استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني و148 ألف جريح».

أشار إلى أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال، وهناك أكثر من مليون فلسطيني نازحين تركوا منازلهم وقراهم، وجميعها جرائم بحق الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، بجانب سياسات التجويع المستخدمة كأداة حربية لتطويع الطرف الآخر، وذلك عبر حجب وصول المساعدات وتدمير البنية التحتية خاصة المستشفيات وذلك بشكل ممنهج، وحتى الخيام وأماكن النزوح جرى تدميرها.