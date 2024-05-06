فيضانات باكستان تقتل 14 شخصا وتدمر 140 منزلا

كشفت هيئة إدارة الكوارث في باكستان عن وفاة 14 شخصاً بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة جنان سايق أنَّ الفيضانات والأمطار التي ضربت 14 إقليمًا في البلاد، دمرت 140 منزلًا سكنيا كما نفقت أكثر من 2000 رأس ماشية.

وفاة 14 مواطنا

وأشار إلى وفاة 14 مواطنا خلال 3 أيام في ظل الأمطارالتي تضرب البلاد مع تضرر بعض الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان وإغلاق بعضها بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

أعلى منسوب أمطار في البلاد منذ 1961

وقبل يومين، ذكر مركز الأرصاد الجوية في باكستان أنَّ البلاد تشهد أعلى منسوب من الأمطار منذ العام 1961، مع إرجاع القادة في البلاد أن السبب وراء هذه الكمية الكبيرة من الأمطار هو التغيرات المناخية، وارتفع منسوب هطول الأمطار في إبريل مقارنة بمارس بنسبة 164 بالمائة.

وفي مارس الماضي، قتل 29 شخص وأصيب 50 بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد بعد أن غمرت المياه مدينة غوادار الساحلية، ما أجبر السلطات على استخدام القوارب لإجلاء السكان.

إجلاءات سابقة

وفي عام 2023 تمّ إجلاء نحو 100 ألف شخص من قرى في باكستان، بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين، فيما تسعى باكستان التعافي من آثار الأمطار المدمرة عليها.

فيضانات مدمرة في البلاد

وشهد باكستان في عام 2022، فيضانات مدمرة قتلت 1700 شخص على الأقل، ودمرت ملايين المنازل، وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتمّ إغراق نحو ثلث البلاد بالمياه.