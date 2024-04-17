أمطار باكستان تسبب كوارث وانهيارات.. مقتل 63 شخصا في 4 أيام

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة أمطار باكستان التي تشهدها البلاد منذ 4 أيام، وتسببت في وقوع 63 قتيلا على الأقل حتى الآن، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لأن الأعداد مرشحة للزيادة.

أمطار باكستان تقتل 14 شخصا اليوم

نقلت «سكاي نيوز» عن مسؤولين محليين اليوم الأربعاء، أن الصواعق والأمطار الغزيرة، تسببت اليوم في مقتل 14 شخصا في باكستان، ما يرفع حصيلة القتلى وسجل معظم الوفيات في إقليم «خيبر بختونخوا» الواقع شمال غربي البلاد.

وتسبب انهيار البنايات بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان والطقس السيئ فى مقتل 32 شخصا، بينهم 15 طفلا و5 نساء، بينما أصيب العشرات في شمال غربي البلاد، بسبب تضرر 1370 منزلا، حسبما ذكر خورشيد أنور، المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية.

الصواعق والانهيارات والأمطار تقتل 21 شخصا في البنجاب شرق باكستان

تسببت الصواعق والانهيارات في إقليم البنجاب شرقي باكستان، في وقوع 21 حالة وفاة، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد، عن 10 قتلى، عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب فيضانات عارمة.

وشهد إقليم بلوشستان، اليوم الأربعاء، هطول المزيد من الأمطار، وسط عمليات إنقاذ وإغاثة مستمرة، وهطلت الأمطار الغزيرة على إقليم كشمير في جبال الهيمالايا بباكستان.

وأعلن زهير أحمد بابار، المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، أن الأمطار الغزيرة في شهر أبريل هي بسبب ظاهرة تغير المناخ، لافتًا في تصريحات صحفية إلى أن الأمطار التي هبطت على البلاد أعلى من المعدل الطبيعي للأمطار في بلوشستان بنسبة 256% بشكل عام.