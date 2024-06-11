نائب رئيس وزراء باكستان: إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الدولية وجرائمها مستمرة

قال نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجيتها محمد إسحاق دار، إن إسرائيل لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا حتى محكمة العدل الدولية، بل واستمرت في هجماتها الشرسة وفرض التهجير القسري والتجويع والتطهير العرقي، ورفضت حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وتابع في كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «دولتنا تدين الانتهاكات الإسرائيلية وشعبنا يقف بكل قوته مناصراً الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات والمحنة، ونقدم كل المساعدات الإنسانية الممكنة لأهلنا في غزة منذ أكتوبر الماضي، وسنستمر في تقديم هذا الدعم، وكدولة شقيقة ومسلمة نلتزم بالقرار الأممي 2035 الذي يدعو إلى الوقف المباشر لإطلاق النار».

واستطرد: «نؤيد المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونتمنى أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وتيسير عمليات وصول وتوزيع الدعم الإنساني في قطاع غزة، وحماية كل أطياف شعب فلسطين».