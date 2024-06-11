«الداخلية» تواصل مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لدعم محدودي الدخل

واصلت وزارة الداخلية مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة – بني سويف – البحر الأحمر – مطروح – المنيا – الفيوم – البحيرة – السويس - أسوان) بتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.