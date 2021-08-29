تنسيق كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2021 والأوراق المطلوبة

تعد كلية الصيدلة، إحدى الصروح العلمية المتميزة بجامعة الإسكندرية، حيث تتبنّى الكلية، نموذجا أكاديميا رائدا فى التعليم الصيدلى المعاصر، كما أن للعديد من خريجيها، أياد بيضاء فى تأسيس وإنشاء العديد من كليات الصيدلة الحكومية والخاصة فى ربوع مصر والوطن العربى، ما يجعل الأنظار تتجه إليها من طلاب الثانوية العامة خلال تنسيق الكليات 2021.

تقدم «الوطن»، خدمة دليل شامل لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، لتعريف خريجي الثانوية العامة، بكل ما يريد عن كلية الصيدلة، قبل الالتحاق بها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من قبل وزير التعليم العالي.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2021

وفقاً لنتائج المرحلة الأولى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2021، بلغ نسبة تنسيق الكلية 364 درجة، وذلك في مرتبة متأخرة عن كليات الصيدلة في الجامعات الآخرى.

أقسام كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

- قسم كيمياء تحليلية

- قسم كيمياء

- قسم صناعة أدوية

- قسم ميكرو بيولوجى

- قسم علم الأدوية

- قسم العقاقير

- قسم الصيدلة الصناعية

- قسم علم الأدوية والسموم

مصاريف كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2021

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، عن تغير المصروفات الدراسية عن العام السابق، وذلك ليتمكن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية، حيث يتم الدفع إلكترونيا وهو ما يتم أيضًا في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2021 ويتم تحديده لاحقا.

عنوان كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

يقع مبنى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية في 22 طريق الجيش، الشاطبي، وسط الإسكندرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2021

- تقديم أصل شهادة الثانوية العامة وأصل شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وصور شخصية للطالب وطلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.بالإضافة إلى ورقة الـ6 جند للشباب.

- يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.