محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»: انتظروني يوم الخميس

روج الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لفيلم «اللعب مع العيال»، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

ونشر محمد عادل إمام صورة جديدة من كواليس الفيلم معلقا: «توكلنا على الله، اللعب مع العيال، ابتداءً من بعد بكره الخميس 13 يونيو، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي».

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم «اللعب مع العيال»، مع محمد إمام، عدد من النجوم منهم، أسماء جلال وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو ومصطفى غريب، وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.