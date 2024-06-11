عاجل.. أسرة طفل كفر الشيخ تكشف السبب الحقيقي لوفاته.. «لم يمت في الحج»

خيَّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الخادمية، التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، بعد تلقيهم خبر وفاة الطفل يحيى محمد رمضان أبو الجلاجل، أحد أبناء القرية، أثناء تواجده بصُحبة أسرته في المملكة العربية السعودية.

أحد أقارب الطفل: لا صحة لوفاة الطفل أثناء أداء مناسك الحج بسبب حرارة الجو

ونفى أحد أقارب الطفل ما تردد عن وفاة الطفل أثناء أداء مناسك الحج بسبب حرارة الجو، لافتاً إلى أنّ الطفل «يحيى» كان يتواجد مع عائلته في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل والده هناك، وأنّه أثناء لعب الطفل مع أشقائه على سطح العقار الذي يقطنون فيه سقط من أعلى السطح، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بعد نقله إلى المستشفى.

وأكد أحد أقارب الطفل أنّه جرى تشييع جنازة الطفل ودفنه بالأراضي السعودية، مشيراً إلى أنّ الصور المنتشرة للطفل أمام الكعبة المشرفة ليست حديثة، ولكنها من فترة أثناء أدائه مناسك العمرة بصُحبة والديه، اللذين التقطا له مجموعة من الصور خلال العمرة، كما التقطا له العديد من الصور في المدينة المنورة وغيرها من المشاعر المقدسة.

حزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل

وكانت حالة من الحزن قد عمّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشور عن وفاة الطفل يحيى محمد رمضان أبو الجلاجل، أثناء أداء مناسك الحج بسبب عدم تحمله درجات الحرارة المرتفعة، وهو ما نفاه أحد أقارب الطفل.