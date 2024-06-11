وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرَّم مُعلمة أنقذت حياة طالب بالشهادة الإعدادية

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، المُعلمة فاطمة عزت خاطر، من إدارة الرياض التعليمية، وذلك لما بدر منها من تقدير لمهام عملها وقدسية التكليف المنوط بها في إطار امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

تكريم مُعلمة أنقذت طالب بالشهادة الإعدادية

وقال وكيل الوزارة، إنّ المُعلمة فاطمة عزت خاطر، نقلت بشجاعة وإقدام أحد الطلاب الذي تعرض لإصابة، فكانت على قدر الموقف، وأجادت التعامل، مما أسهم بشكل كبير في تعافي الطالب.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شهادة تقدير للمُعلمة التي أظهرت سرعة وجرأة في التعامل مع هذا الموقف الطارئ، مما يدل على فهمها لدورها التربوي، وإيمانها بالرسالة التي تقدمها بحس اختلطت به حنو الأمومة مع تحمل المسؤلية فاستحقت أنّ تكون نموذجاً جدير بالتقدير والاحترام.