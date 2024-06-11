انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق 3 بالإعلان عن أجزاء أخرى

انطلق منذ قليل، الموتمر الصحفي الخاص بفيلم ولاد رزق 3 القاضية، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي والمخرج طارق العريان والمولف صلاح الجهيني والمنتج موسى عيسى.

وبدأ الموتمر، المخرج طارق العريان الذي تحدث عن السر وراء تعلق الجمهور بالعمل قائلا: «تقريبا العلاقات اللي بينهم أنهم أربع أخوات وده اللي رابط الناس وعامل الحالة دي».

وتابع طارق العريان حديثه عن إمكانية وجود جزء رابع من الفيلم، قائلا: «إن شاء الله هنكمل أربعة وخمسة وستة مكملين».