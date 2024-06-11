نجوم فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يستعدون لحضور العرض الخاص

انتهت منذ قليل التجهيزات الأخيرة استعدادا لانطلاق العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 - القاضية المقام في مركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص عدد كبير من صناع الفيلم من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وآسر ياسين وعلي صبحي، وسيتم إقامة مؤتمر صحفي بحضور عدد من الصحفيين والإعلامين لمناقشة العمل.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان