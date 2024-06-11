رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نجوم فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يستعدون لحضور العرض الخاص

كتب:

بسمة شطا
03:31 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
العرض الخاص لفيلم ولاد رزق

العرض الخاص لفيلم ولاد رزق

انتهت منذ قليل التجهيزات الأخيرة استعدادا لانطلاق العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 - القاضية المقام في مركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص عدد كبير من صناع الفيلم من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وآسر ياسين وعلي صبحي، وسيتم إقامة مؤتمر صحفي بحضور عدد من الصحفيين والإعلامين لمناقشة العمل.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان

اقرأ المزيد:

محمد لطفي يروج لشخصية الشربيني في فيلم ولاد رزق 3

محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3

أحمد عز يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3 قبل عرضه في عيد الأضحى

عمرو يوسف يروِّج لدوره في فيلم ولاد رزق 3: «ربيع عمل الصح»

آسر ياسين ينشر صورة جديدة من فيلم «ولاد رزق 3»
بقلم بسمة شطا