محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3

روج الفنان محمد ممدوح، لدوره في فيلم ولاد رزق 3 الضربة القاضية، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر محمد ممدوح عبر «إنستجرام» فيديو قال فيه: «حقكوا عليا يا ولاد رزق، بس أنتوا ما ينفعش تبطلوا.. اتفرجوا على الفيلم».

أبطال فيلم ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين وهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.