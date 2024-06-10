محمد لطفي يروج لشخصية الشربيني في فيلم ولاد رزق 3

روج الفنان محمد لطفي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لشخصية الشربيني التي يجسدها في فيلم ولاد رزق 3.

ونشر محمد لطفي، فيديو قال فيه: الشربيني ولاد رزق 3 عيد الأضحى.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.