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أحمد عز: ولاد رزق أروع لوكيشن اشتغلت فيه.. وأتمنى تقديم أجزاء أخرى

كتب:

بسمة شطا
07:11 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

حرص الفنان أحمد عز، على توجيه الشكر للصحفيين في بداية انطلاق الموتمر الصحفي المقام الآن لفيلم ولاد رزق 3 القاضية، قائلا: «بشكركم أنكم موجودين رأيكم يهمني وكنت حريص أنكم تشوفوه قبلي كمان لأن الفن والصحافة مكملين لبعض دايما وكامل احترامي ليكو».

وتابع أحمد عز حديثه عن كيفيه اختيار أعماله، قائلا: «دايما كل فيلم بتعمله بتبقى عايز تعمل أعلى من اللي عملته وببص لورا بشوف أن أول بطولة عملتها 2003 وبحس أن معملتش حاجة عايز أعمل أكتر من كدا».

وتابع: «بيهمني وجود ورق كويس ومخرج كويس أتمنى أكون عند حسن ظن الناس والعمل الفني عمل جماعي، ولاد رزق من أروع اللوكيشنات اللي اشتغلت فيها بتمنى نعمل الرابع والخامس وغيره».

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بقلم بسمة شطا