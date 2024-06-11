شكري: لن يتحقق الأمن في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المشترك بين مصر والأردن ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يأتي في إطار شعور البلدين بالمسؤولية تجاه قطاع غزة، ولا بد من ضرورة تمكين معبر رفح من الاضطلاع بمهامه مرة أخرى.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومصر ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمن لن يتحقق طالما الشعب الفلسطيني محروم من حقوقه المشروعة، ونرى تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، فالأمن يتحقق للطرفين فلسطين وإسرائيل من خلال الوفاء بهذه الحقوق وإقامة الدولة.

وتابع :«أن التجارب على مدى 7 عقود ماضية أثبتت أنه دون العمل في هذا الإطار، ستستمر معاناة ليس فقط الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بل المنطقة بأكملها».