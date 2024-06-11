إلهام شاهين تهنئ صناع فيلم أهل الكهف (صور)

هنأت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على «إنستجرام» صناع فيلم أهل الكهف، والذي حرصت على حضور العرض الخاص له.

ونشرت إلهام شاهين صورًا من العرض الخاص للفيلم، معلقة عليه: «مع صديقتي الإعلامية الجميلة هالة سرحان لحضور فيلم أهل الكهف.. ألف مبروك لكل صناع الفيلم.. يا رب بالتوفيق والنجاح.. إلهام شاهين».

فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» مأخوذ عن مسرحية بالعنوان نفسه للكاتب الكبير توفيق الحكيم، فيما قام الكاتب أيمن بهجت قمر بكتابة معالجة سينمائية للمسرحية وهو من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.