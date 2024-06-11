حورية فرغلي تكشف كواليس جديدة من مسلسل «سيما ماجي»

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد «سيما ماجي»، الذي تقوم بتصويره حاليا.

ونشرت حورية فرغلي صورة من كواليس المسلسل معلقة: «دعواتكم المسلسل الجديد يارب يعجبكم إن شاء الله».

قصة وأحداث فيلم سيما ماجي

تدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر، وبين الحب والمال، كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي العنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سيما ماجي

مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.