حورية فرغلي تزور مستشفى «الناس»: لحظات لمست القلوب (صور)

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام»، مجموعة صور من زيارتها لمستشفى «الناس».

وعلقت حورية فرغلي على الصور: «في زيارة جميلة مليانة حب ودعم وخير لمكان عظيم يستحق الدعم، لمستشفى الناس، لحظات لمست القلوب في زيارتي بعد جولة شاملة في المستشفى الناس، بكل الأقسام الطبية والخدمية.. وفي جو مبهج مستشفى الناس يرسم الأمل في قلوب أطفالنا أغلى الناس.. شكرا مستشفى الناس».

مسرحية رابونزل

وعادت حورية فرغلي للتمثيل مره أخرى من خلال مسرحية رابونزل وهي التجربة المسرحية الأولى لها، وتدور الأحداث حول الأميرة التي تتعرض للخطف من قبل عجوز حبستها داخل برج لكي تستغل شعرها الطويل.