سبب غياب أحمد الفيشاوي عن الجزء الثالث من «ولاد رزق 3».. تفاصيل

علق المخرج طارق العريان، خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن للحديث عن فيلم «ولاد رزق 3 القاضية»، على ترويج الفنان أحمد الفيشاوي للعمل على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم عدم مشاركته.

قال طارق العريان: «الحقيقة أنا مفهمتش قصد الفيشاوي أوي.. يعني مش عارف لما كتب كده دي كانت حاجة حلوة ولا وحشة».

أما المنتج موسى عيسى، فقد كشف السر وراء غياب أحمد الفيشاوي عن الجزء الثالث، قائلا:« لما أخذنا قرار تصوير الجزء الثالث كان مفاجئا، وكان الفيشاوي منهمك في تصوير 3 أفلام وكان عايزنا ننتظره 6 شهور فمكنش ينفع».