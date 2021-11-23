طارق العريان ودينا عبد الكريم يشاركان في عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

حرص عدد من الإعلاميين والسياسيين، على المشاركة في عزاء الإعلامية أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا أمس متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، ومن بينهم الإعلامية دينا عبد الكريم، والمخرج طارق العريان، والإعلامي حسام الدين حسين، ومريم أمين، وغيرهم.

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون في عزاء أسماء مصطفى

وحضر عزاء أسماء مصطفى، عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين، من بينهم خالد الدرندلي ومحمد الجارحي وإسلام الشاطر.

وكان عدد كبير من الإعلاميين، أصيب بحالة من الصدمة، إثر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، صباح أمس الإثنين، داخل أحد المستشفيات، نتيجة إصابتها بالسرطان.

آخر كلمات أسماء مصطفى على «فيس بوك»

يذكر أن آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى، لجمهورها، تضمنت الحديث عن المرض والموت، حيث كتبت منتصف شهر أكتوبر الماضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بنجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا في نظره بتصغر وبيحس إن كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه».

وأضافت أسماء مصطفى: «دول بس اللي بفضل فاكراهم، حتى لو حد كان مزعله أو في موقف وجت السيرة بالصدفة.. حقيقي بكون مش فاكرة أساسا.. بفكر في ناس تانية خالص سبحان الله.. فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

وكان النائب أيمن أبو العلا، زوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، وصف خبر وفاة زوجته بقوله: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله».