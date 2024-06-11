«الزراعة»: قوافل للتوعية بتأثير الحرارة على المحاصيل والثروة الحيوانية

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية لشؤون الإرشاد والتدريب، إن البلاد تتعرض إلى موجة شديدة الحرارة منذ أكثر من عامين، ولها تداعيات على جميع المحاصيل الزراعية، ومنذ العام الجاري بدأت ترتفع قبل أيام قليلة من فصل الصيف.

التأثير السلبي للتغيرات المناخية على المحاصيل

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وجاسمين طه زكي، أن الظروف المناخية الحالية لها تأثير سلبي على المحاصيل المكشوفة في الحقول، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية له دور كبير، إذ قام بإخراج أصناف من المحاصيل الاستراتيجية لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية، وقام بعمل أبحاث على الزراعات لتقليل تأثير الموجة الحارة.

وواصل: «تم عمل قوافل إرشادية بتعليمات من وزير الزراعة تجوب جميع المحافظات لتوعية المزارعين لتخفيف تأثير الحرارة الشديدة على المحاصيل والثروة الحيوانية، بها إنتاج حيواني ونباتي، وبها مٌتخصصون في الحشرات والأمراض، لأن المُوجة الحرارية تولد بعض الحشرات، مثل الآفات التي تؤثر على محصول الذرة والعديد من الأمراض».