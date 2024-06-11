«الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والأضاحي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخّ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد الوزير، على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات في المحافظات، وغرفة العمليات المركزية في الوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء الدعم للمتعدي على الأراضي الزراعية.

إجراءات منع التعديات على الأراضى الزراعية

وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة محاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، وتكثيف التواصل مع المزارعين والتوعية الدائمة بشأن كيفية تخفيف تأثير الآثار السلبية للحرارة على المحاصيل، كما وجّه بمتابعة استلام تقاوى الإكثار في الحقول ومحطات الإنتاج والغربة الـ14 محطة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة أنّ معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، واستمرار عمل الحجر الزراعي في المواني والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.