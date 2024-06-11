وزير الزراعة يوجه بمواصلة أعمال مكافحة الآفات والاهتمام بالمحاصيل الحقلية

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بمواصلة وتكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية والحقلية، لدعم المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين.

الاهتمام بالمحاصيل الحقلية

وشدد القصير على ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الحقلية التصنيعية والتصديرية المهمة والوقوف على الحالة العامة للزراعات الصيفية، فضلا عن العمل الجاد ونشر الحملات المرورية على محافظات الجمهورية، ومتابعة الزراعية الصيفية والتسويقية.

وأعلن الدكتور أحمد رزق، رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، تشكيل لجان توعية وإقامة ندوات إرشادية للتعرف على آفات المحاصيل الصيفية، وخاصة محصول الذرة وكيفية معالجتها، من خلال برنامج زمني، شملت عدة محافظات منها الغربية، الإسكندرية، المنوفية بمقر المديريات خلال شهر مايو، وتشكيل لجنة لمتابعة وحصر الوحدات المصابة بالنمل الأبيض بمديرية الزراعة بأسوان وخاصة القري والمراكز التابعة لها، ومناقشة آليات العمل مع مهندسي المكافحة بالوزارة ومنطقة جنوب الصعيد ومهندسي المكافحة بمديرية الزراعة بأسوان، للوقوف على أعمال مكافحة النمل الأبيض التحت الأرض وتوفير المبيدات الموصى بها.

مكافحة سوسة النخيل

وقال إنه فيما يتعلق بمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل والتدريب على الأجهزة الحديثة، جرى تنفيذ برنامجا تدريبيا عمليا للاستخدام الأمثل لجهاز الحقن الهيدروليكي.

وأضاف أنه في إطار جهود الدولة بدعم الصادرات المصرية وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية، تم مواصلة تعليق مصائد ذباب الفاكهة بعدد من مزارع القطاع الخاص، وتطبيق إدخال منظومة إرسال البيانات عن طريق برنامج الـWhats app.

وأشار إلى متابعة الفاحصين ونقل المهام المسندة من خلال نشر التوعية، وضرورية إدخال الاستحداثات الجديدة ومتابعة الرصد وتحديد بؤر الإصابة وكيفية نقل البيانات وضرورة المتابعة من قبل مسئولي المديرية، والعمل على تطوير أداء الفاحصين والمتابعين.

متابعة الزراعات وأعمال مكافحة الآفات

وذكر رئيس الإدارة المركزية أن نسبة الإصابة بذباب الفاكهة بسيطة جدا وانعدمت في بعض المديريات، ووصلت نسبة التراجع في تعداد ذباب الفاكهة والخوخ إلى أكثر من 90% مقارنة بالعام السابق.

كيفية التخلص من بقايا هذه المواد

أوضح رئيس الادارة المركزية للمكافحة، أنه جرى وضع برنامج زمني يشمل جميع محافظات الجمهورية، ضمن أعمال الادارة العامة لمكافحة القوارض، عقب إزالة المحاصيل الشتوية.

مكافحة أسراب الجراد

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن هناك رجال مجهولين من رجال الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي تعمل في ظل ظروف مناخية صعبة شتاءً وصيفا في مكافحة الجراد، خصوصا الأسراب التي هددت البلاد خلال الفترة السابقة وحتى الان، حيث تصدت الإدارة لعدد 106 سرب من أسراب الجراد، وما زالت الإدارة تعمل الآن في تمشيط ومسح واستكشاف ومكافحة الجراد في مساحات شاسعة جدا بمحافظة البحر الأحمر وأسوان، وحتى الآن الوضع تحت السيطرة، ولم تتأثر أي من الزراعات الشتوية أو الصيفية بأي أضرار على المحصول.