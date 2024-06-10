وزارة الزراعة توافق على استيراد 145 ألف رأس ماشية.. منها 25 ألف للذبيح الفوري

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماع اللجنة الاستيرادية، التي تضم الجهات المعنية باستيراد اللحوم، وممثلي بعض الجهات المعنية.

وقال «القصير» إن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

توفير اللحوم الحمراء

وأوضح الوزير، أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة، لتلبية الاحتياجات وزيادة الطلب على مدار العام، المتزايد خلال المناسبات المختلفة، وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لحوالي 24 شركة، على استيراد 145 ألف رأس، منهم 25 ألف رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الأفريقية الشقيقة، تصل البلاد قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، من مناشئ أوروبية متعددة.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه من خلال القرارات التي اتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كان لها نتائج إيجابية، من حيث توفير الأعداد المناسبة لاحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية، المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، دون حدوث أي نقص في الاحتياجات للمواطنين، رغم الأحداث العالمية التي تشهدها دول العالم.

ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين

وأكد «الصياد» أن هذه الأعداد، بالاضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، وكذلك إنتاجنا المحلي، سوف تسهم في ضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.