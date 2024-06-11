العالم يحترق.. مقتل 160 ألف شخص في صراعات وحروب خلال 18 شهرا

كشف تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو، عن ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الصراعات الأهلية والمعارك في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما.

مقتل 23 ألف شخص في غزة خلال 3 أعوام

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «الجارديان»، فإن هناك 122 ألف حالة وفاة مرتبطة بالصراع في عام 2023، منهم أكثر من 71 ألف شخص في أوكرانيا، وما يقدر بنحو 23 ألف شخص في غزة في أقل من ثلاث سنوات.

ولم يضف التقرير قرابة 38 ألف شهيد في قطاع غزة خلال الحرب الحالية، حيث سيصل العدد الإجمالي للوفيات العام الماضي والجاري لـ160 ألف حالة وفاة.

وشدد التقرير على أنه منذ عام 2021، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالنزاع والحروب، بما في ذلك الضحايا المدنيين، إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا.

ارتفاع أعداد الوفيات في أفريقيا بسبب الحروب الأهلية

وارتفعت أعداد الوفيات خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الحروب الأهلية في أفريقيا، والغزو الروسي لأوكرانيا، والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وزاد حجم الصراع العالمي بشكل كبير، حيث تم تسجيل 59 منطقة صراع مختلفة في 34 دولة حيث تتعامل عدة دول مع صراعات متعددة في وقت واحد.

وأكد البروفيسور سيري آس روستاد، معد التقرير وأستاذ الأبحاث في جامعة بريو، أن العنف في العالم بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق مشيرًا إلى أن الأرقام تٌظهر مشهد الصراع وكأنه أصبح معقدًا بشكل متزايد، مع وجود المزيد من الجهات الفاعلة في الصراع التي تعمل داخل نفس المنطقة، معتبرًا أن ذلك تحول إلى صراع دولي على السلطة.

ولفت إلى أن الصراعات في العالم أصبحت أيضًا أكثر تعقيدًا، حيث يعاني أكثر من نصف الدول من أكثر من صراع واحد، بينما تشهد 7 دول أكثر من 3 صراعات مستمرة في وقت واحد، مشيرًا إلى أن التنظيمات الإرهابية كان لها دورًا في ذلك خاصة في بعض دول الشرق الأوسط.