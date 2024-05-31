فتوى قضائية بأحقية مواطن في ترخيص قطعة أرض

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، محافظة أسوان، بمنح ترخيص قطعة أرض لمواطن كائنة بحوض الأباعد 5 بقرية أبوريش– بهريف قبلي بمركز أسوان.

حكم بأحقيته في الترخيص

ذكرت الجمعية في حيثيات فتواها، أنه الثابت من الأوراق أن المواطن المعروضة حالته صدر له حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (1547) لسنة 7ق بجلسة 29 /6/ 2021 بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بوقف السير في إجراءات منحه ترخيصًا بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها.

لا يشترط تقديم عقد ملكية مسجل

وأوضحت الفتوى، أن لزوم تقديم عقد ملكية مسجل للأرض محل الترخيص غير قائم على سند قانوني؛ وعليه فإن مقتضي تنفيذ هذا الحكم صدعًا بحجيته ونزولا علي قوة الأمر المقضي به هو الاستمرار في إجراءات الترخيص دون التوقف على تقديم هذا العقد، بما لا يُخل بحق الجهة الإدارة في فحص واستيفاء أي بيانات أو مستندات متطلبة قانونًا لإصداره، ومراعاة جميع الاشتراطات البنائية اللازمة للحصول عليه.

ترجع وقائع الفتوى إلى أن المواطن المعروضة حالته أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء قرار بوقف السير في إجراءات منحه ترخيص بناء على قطعة الأرض الكائنة بحوض الأباعد 5 بقرية أبوريش– بهريف قبلي بمركز أسوان وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه وهو وقف الترخيص، ثم جاء قرار الجمعية العمومية مؤيداً لحكم القضاء الإداري.