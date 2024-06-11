خبيرة تغذية: الألوان المستخدمة في أختام اللحوم غير مضرة بالصحة

أجابت الدكتورة هبة يونس، المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، على سؤال حول: «ما المواصفات الجيدة للحوم خاصة الضأن؟».

وأوضحت المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، والمُذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء: «كثيرون يفضلون لحم الضأن، وبالتالي لا بد أن تكون الأضحية بلدي، وجرى تربيتها في مكان موثوق فيه».

وأضافت: «الختم الموجود على اللحوم هو مصدر ثقة ولا بد من التأكد من وجوده بشكل واضح، والألوان المستخدمة فيه غير مضرة على الصحة نهائيا، لكن لو من مصدر غير موثق بيكون مضر على الصحة ومواد سامة، ويمكن التأكد منه لو مسحت الختم بمنديل يمكن أن يترك أثرا وهذا ختم مضروب ويسبب مشكلات صحية كبيرة».