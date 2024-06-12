طريقة عمل الطرب المشوي في عيد الأضحى.. «حضريه زي المحلات»

الطرب المشوي من الأكلات الشعبية المُفضلة لكثيرين في عيد الأضحى المبارك، لما يتميز به من مذاق شهي ولذيذ، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الطرب بخطوات سهلة في المنزل ليقمن بتقديمه مع أطباق الفتة واللحمة.

ويُمكنك تحضير الطرب المشوي في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 30 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الطرب المشوي

1 كيلو لحم مفروم.

منديل خروف.

2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

رشة جوزة الطيب مطحون.

بقدونس مفروم للتزيين.

للشوي:

أسياخ خشبية.

فحم.

خطوات عمل الطرب المشوي