طريقة عمل الطرب المشوي في عيد الأضحى.. «حضريه زي المحلات»
كتب:
آية الله الجافي
07:18 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
طريقة عمل الطرب المشوي
الطرب المشوي من الأكلات الشعبية المُفضلة لكثيرين في عيد الأضحى المبارك، لما يتميز به من مذاق شهي ولذيذ، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الطرب بخطوات سهلة في المنزل ليقمن بتقديمه مع أطباق الفتة واللحمة.
ويُمكنك تحضير الطرب المشوي في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 30 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».
مقادير عمل الطرب المشوي
- 1 كيلو لحم مفروم.
- منديل خروف.
- 2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.
- 1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
- رشة جوزة الطيب مطحون.
- بقدونس مفروم للتزيين.
للشوي:
- أسياخ خشبية.
- فحم.
خطوات عمل الطرب المشوي
- ضعي البصل المفروم في بولة متوسطة، ورشي عليه قليل من الملح.
- صفي البصل المفروم من الماء جيداً حتى يصبح مثل التفل، ثم ضعي ماء البصل في وعاء جانباً.
- ضعي اللحم المفروم في بولة غويطة ثم ضيفي إليه البصل، والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والحبهان، واخلطيهم جيداً.
- قطعي منديل الخروف مربعات متساوية.
- شكلي اللحم المفروم أصابع متساوية مع تبليل اليد بماء البصل قبل وأثناء التشكيل.
- ضعي الكفتة في المنديل، ولفيها على هيئة رول أو مثل المحشي.
- كرري الخطوات حتى انتهاء كمية اللحم والمنديل.
- انغزي الأسياخ الخشبية في الطرب، وضعيه على الفحم أو على الشواية الكهربائية.
- رصي الطرب في الطبق، وزينيه بالبقدونس، ثم قدميه ساخن مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة.