أستاذ اقتصاد منزلي توضح مدة حفظ اللحوم في الفريزر

قالت الدكتورة هبة يونس، المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، إنَّ اللحوم لها عمر افتراضي بعده تقل قيمتها الغذائية، وأيضًا يمكن أن تصل إلى عدم الصلاحية للتناول، مهما كانت درجة التبريد المحفوظة بها.

وأضافت «يونس»، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «اللحوام الحمراء مدة صلاحيتها للتخزين تبلغ من 9 أشهر إلى سنة، واللحوم المفرومة لا تخزن أكثر من 4 أشهر».

وتابعت المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان: «الأجزاء الداخلية من الذبائح من الكبد أو الأحشاء أو غيرها فلا بد من استخدامها سريعا لأنّها سريعة الفساد».

وكشفت عن أفضل قطعيات في اللحوم والتي لا تأخذ تسوية كثيرة أثناء الطهي، وهي الموجودة في أماكن بعيدة عن أعضاء الحركة، وهي ظهر الحيوان أو بيت الكتف، والرقبة، مضيفة أنّ قطع اللحوم هذه تكون فيها الأنسجة ناعمة وليست خشنة.