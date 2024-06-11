كاتبة أردنية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة «حجر زاوية وخارطة طريق»

قالت الكاتبة الأردنية نيفين عبد الهادي، إنَّ مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة الذي انعقد اليوم في الأردن، يمكن اعتباره «حجر زاوية وخارطة طريق»، وفقاً للحلول التي قدمها للأشقاء في غزة، خاصة المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني، والتي تعد الأسرع والأقوى.

استهداف النساء والأطفال في غزة

وتابعت «نيفين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، على شاشة «dmc»، أننا جميعا نرى ونسمع حجم المعاناة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، خاصة مع استهداف النساء والأطفال بشكل أكبر، وبالتالي رأينا اليوم تضافر الجهود الدولية لإنقاذ غزة إنسانيا.

ما يحدث غزة حرب إبادة وتجويع

وأشارت إلى أنه كان هناك حديث مكاشفة خلال المؤتمر، وأنه يأخذ حيزا كبيرا من اسمه «استجابة»، خاصة خطاب كل من الرئيس السيسي والعاهل الأردني اللذان تطرقا لقضية الضفة الغربية، كما أوضح كل منهما حقيقة ما يحدث في غزة، وأنها حرب إبادة وتجويع وكارثة إنسانية، وتطرقا إلى طرح حلول إنسانية عملية وحقيقية للأهالي.