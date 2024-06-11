«الأورمان» تطلق صندوقا خيريا للإنفاق على مستشفى الشفاء (فيديو)

نظمت جمعية الأورمان مؤتمراً صحفياً للإعلان عن صندوق الاستثمار الخيري لمستشفى شفاء الأورمان، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الشركات الاقتصادية الكبرى.

أهمية صندوق الاستثمار الخيري

ووفقا لتقرير متلفز عرضته شاشة «قناة الحياة»، التقت كاميرا برنامج «الحياة اليوم»، بمدير عام جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان، والذي أكد في تصريحاته على أهمية صندوق الاستثمار الخيري لمستشفى شفاء الأورمان، حيث يعتبر وعاء يستقبل كل أموال الصندوق للإنفاق على المستشفى، وفي نفس الوقت هو نوع من التنمية المستدامة لهذا المستشفى.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، محمود فؤاد، إنَّ الاستثمار في قنوات آمنة من شروط تأسيس الصندوق، لضمان الحفاظ على المبالغ المتاحة، وكذلك استفادة المستشفى من ريع الصندوق للإنفاق على أنشطتها المختلفة.