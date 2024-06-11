السر في «الكيس الأبيض».. سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة حول طريقة التخلص من ضحاياه

ساعات قليلة.. ويقف سفاح التجمع، كريم محمد، 37 سنة خلف القضبان، داخل قاعة جنايات القطامية بمجمع محاكم التجمع الخامس، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعدما أدانت سفاح التجمع بقتل 3 سيدات بطريقة بشعة، وتخلص من أجسادهن في الطرق الصحراوية بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، منذ أن بدأ نشاطه الاجرامي قبل 8 أشهر من الآن حتى ألقي القبض عليه في منتصف شهر مايو الماضي على يد قوة أمنية من مباحث بورسعيد، تحت إشراف اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن بورسعيد.

تفاصيل قتل الـ3 سيدات

واعترف بارتكابه للوقائع، قائلا: «أنا قتلت 3 سيدات: نورا ورميت جثتها في التجمع الأول، وخلصت على رحمة ونقلت الجثمان في منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ورميته في شنطة سفر، وخنقت أميرة لحد ما ماتت ورميت جثتها في بورسعيد».

وأضاف سفاح التجمع في التحقيقات التي جرت بمعرفة فريق من محققي نيابة بورسعيد الكلية، قائلا: «استدرجت نورا وكانت أول ضحية، إلى شقتي في التجمع، وبعدين شربتها مخدر الآيس.. ولقيت أعصابها سابت ربطت رقبتها بالكرافتة.. وخنقتها ومفيش دقيقتين وماتت في إيدي.. سيبت الجثة يوم في الشقة.. وتاني يوم حطيتها في شنطة سفر ورميت الجثة في التجمع الأول».

وشرح سفاح التجمع في التحقيقات أنه تخلص من الضحية الثانية رحمة، سيدة في العقد الثالث من عمرها كان بنفس الطريقة، ونقل جثمانها بسيارته إلى منطقة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، وكان ذلك في منتصف شهر أبريل.

وتابع سفاح التجمع فى التحقيقات: «الضحية التالتة كانت أميرة، سيدة في العقد الثالث من عمرها قتلتها بنفس طريقة الأولى والتانية، كان في نص شهر مايو اللي فات.. وبعدين رميت جثتها عند محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد.. وبعدها بيوم جت الشرطة قبضت عليا».

فض الأحراز

وسجلت النيابة محاكاة للمتهم - سفاح التجمع - بالصوت والصورة أثناء تمثيل الجرائم، وحرزت أدوات الجرائم «مخدر الآيس وأدوات تعذيب» وأخذت عينة من آثار دماء كانت في مسرح الجريمة؛ غرفة في شقة المتهم بالتجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، وحددت المحكمة غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع.