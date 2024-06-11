«مياه مطروح»: محطة الرميلة 4 تنهي أزمة انقطاع المياه

قال إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه مطروح، إننا لدينا مليون مواطن في مطروح، وكميات المياه لا تكفي المتواجدين بسبب العجز، متابعا: «المنطقة بها تطور سريع لوجود قرى سياحية، مثل رأس الحكمة والضبعة وهذا التطور يستهلك مياه كثيرة».

إقبال المواطنين على محافظة مطروح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن المحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين معقبا: «كل حاجة في مطروح عليها طوابير، وشركة المياه لم تقصر في أداء دورها لأن الأعداد كبيرة خاصة في فصل الصيف، والعدد حاليا مليون مواطن وخلال العيد سيصل إلى 2 مليون».

تشغيل محطة الرميلة 4

وتابع رئيس شركة المياه في محافظة مطروح: «محطة مياه الرميلة 4، سوف تدخل حيز التنفيذ قريبًا وتم الانتهاء منها بنسبة أكبر من 99%».