«مياه مطروح» تدعو سكان 4 مناطق بالتقديم لتوصيل شبكة الصرف الجديدة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح من شبكات الصرف الصحي الجديدة بمدينة سيوة بالمناطق الأتية (أبو الليف - السلام - تابة المدرسة - سيدي عثمان بجوار مبني التأمينات).

إنهاء إجراءات التوصيل على شبكة الصرف الصحي العمومية الجديدة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح المواطنين بضرورة سرعة التوجه إلى مقر فرع سيوة بمنطقة الرمل للتقديم على خدمة الصرف الصحي، وإنهاء إجراءات التوصيل على شبكة الصرف الصحي العمومية الجديدة، حرصا من الشركة على تقديم افضل مستوى من الخدمات إلى أهالي محافظة مطروح، ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة لتوفير خدمات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الحياة الكريمة في جميع المناطق السكنية بالمحافظة.