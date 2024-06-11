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توقعات بانكماش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 9.4% خلال 2024

كتب:

وليد عبد السلام
11:16 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
أحداث غزة

أحداث غزة

توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5% على الأقل، مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4% في عام 2024.

تقرير الآفاق الاقتصادية في غزة

وأشار البنك، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إلى أن ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام يعكس مدى حدة الصراع الدائر في المنطقة.

وأوضح التقرير، أن الآفاق الاقتصادية في سوريا واليمن تبدو غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.

النمو في الأردن وتونس 

وتوقع البنك أن يظل النمو مستقراً في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير، وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.

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بقلم وليد عبد السلام