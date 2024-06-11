«الأعلى للإعلام»: 100 مليار جنيه نصيب مصر من حجم التجارة الإلكترونية

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل قرار الأعلى للإعلام بشأن حجب المنصات غير المرخصة خلال 3 أشهر حال عدم توفيق أوضاعها، موضحا أنه جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية منذ عدة شهور.

محتوى لا يتناسب مع القيم الدينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القرار جاء على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب مع القيم الدينية بما يتطلب الحفاظ على الهوية الوطنية والتعامل مع المحتوي المخالف.

وواصل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار استهدف أيضا إصدار ضوابط وتعليمات لتهيئة بيئة مناسبة لجذب أكبر قدر من التسويق الإلكتروني، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية 6 تريليونات دولار في العالم، ومصر تستحوذ من هذا الرقم على 100 مليار جنيه فقط، وهذه نسبة قليلة وبالتالي نحتاج إلى ضوابط لتعزيز القدرة التنافسية بين الشركات.