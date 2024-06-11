نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ«قصواء الخلالي»: مصر سندنا الأول

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن أكثر من 200 صحفي فلسطيني خرجوا من غزة الآن ويتواجدون في مصر، موضحا أن الصورة في غزة الآن تعبر عن واقع أليم.

«ابو بكر»: الصحفيون الفلسطينيون يعيشون ظروفا صعبة

وأضاف «أبو بكر»، خلال لقاءه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه التقى هؤلاء الصحفيين واستمع لما تعرضوا له من تفاصيل صعبة وظروف قاسية، لافتا إلى أن الوضع في غزة قاس جدا وحياة كثير من الصحفيين معرضة للخطر، فضلا عن عملهم في وضع صعب، وبدون مأوى أو غذاء، ورغم ذلك انتصروا للرواية الفلسطينية على كل الروايات.

ونوه «أبو بكر» بأن الصحفيين الفلسطينيين أثروا في كل من يشاهد ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد نقيب الصحفيين الفلسطينيين بدعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية على مر السنين، وقال إن مصر هي السند الأول لفلسطين، مشيرا إلى أنه يتابع الإعلام المصري وتغطيته الهائلة لما يجري في الأراضي المحتلة، متابعا:" نستمد القوة والعزيمة من موقف مصر والأمة العربية».