مبادرة في بني سويف لرفع المخلفات من نهر النيل

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، فاعلية تحت شعار «نهر النيل حياة» وذلك في ضوء الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، والتي استهدفت تنظيف مياه نهر النيل وتجميع أكبر قدر من المخلفات.

رفع المخلفات من مياه النيل في بني سويف

تضمنت الفاعلية مشاركة شباب أمانة العمل الجماهيري بقيادة مصطفى الفيومي، بإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، وجرى الاستعانة بقوارب ومراكب نيلية ومعدات ثقيلة في تنظيف مياه نهر النيل وتجميع أكبر قدر من المخلفات أمام مدينة بني سويف.

ندوة توعوية للحفاظ على مياه النيل

كما تضمنت الفاعلية ندوة توعوية استهدفت أهمية الحفاظ على مياه النيل وعدم إلقاء المخلفات، بالإضافة إلى عرض شامل لتطورات المشهد البيئي في مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الفاعلية تقسيم الشباب إلى مجموعات وفرق، حيث جرى توزيع المعدات، وتنفيذ جمع المخلفات وتنظيف مياه النيل بأكبر قدر ممكن أمام مدينة بني سويف.

دعم مشاريع إعادة تدوير المخلفات

كما تضمنت الفاعلية دعم المشاريع التي تقوم على إعادة تدوير المخلفات بما يضمن استمرارية هذه المشاريع المحلية، والمحافظة على جعل النيل أنظف وأكثر أمانًا.

حضر الفاعلية: توني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، هبة عبدالعظيم أمين المرأة، عمرو شحاتة أمين العلاقات العامة، عمرو رجب أمين الإعلام، أحمد شاكر العقيلي، أمين المشروعات الصغيرة، وائل محفوظ أمين المتابعة، فاروق زيدان الأمين المساعد بأمانة المشروعات الصغيرة.