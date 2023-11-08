مستقبل وطن ببني سويف يعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الجمعة

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، عقد أول المؤتمرات الشعبية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الجمعة؛ تزامنا مع بدء الدعاية الانتخابية غدا الخميس، ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 6 آلاف مواطن بالساحة الشعبية بمركز الفشن جنوب المحافظة.

وضع استراتيجية شاملة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقال عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على وضع استراتيجية شاملة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الماراثون الانتخابي.

عقد لقاءات جماهيرية بمختلف المحافظات

وأوضح خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبدأ بعقد لقاءات جماهيرية بمختلف المحافظات للتعرف على متطلبات المواطنين من المرحلة المقبلة، إضافة إلى شرح البرنامج الانتخابي، وكذلك استعراض ما أنجزته الدولة في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات.

وتابع: «وجهنا جميع أمناتنا بمختلف المحافظات والمراكز بأن تكون على أتم الاستعداد لمساعدة كبار السن في الذهاب لمقراتهم الانتخابية من خلال توفير وسائل المواصلات اللازمة لهم، إضافة إلى تجهيز غرف إلكترونية داخل مقرات الحزب لمساعدة المواطنين في التعرف على مقراتهم الانتخابية».