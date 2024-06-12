وفاة المنتج فاروق صبري متأثرا بإصابته بوعكة صحية

أعلن الفنان خالد سرحان على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، بعد تعرضة لوعكة صحية الأسابيع الماضية.

وكتب خالد سرحان قائلا: «بمزيد من الحزن والأسي أعزي أخي وصديقي المنتج وليد صبري، في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري».

كما نعى المخرج والمنتج شريف مندور، الكاتب الراحل عبر «فيسبوك» قائلا: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفى إلى رحمة الله المنتج الكبير ورئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري».

معلومات عن فاروق صبري

فارق صبري كاتب ومنتج، ترأس غرفة صناعة السينما لسنوات عديدة، وقدم عددا من الأفلام السينمائية والمسرحيات، منها «البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأتوبيس، ليلة بكى فيها القمر، الظالم والمظلوم»، وفي المسرح قدم مع الزعيم عادل إمام مسرحية «الزعيم».